Родители 400 тысяч детей от 3 до 7 лет получили пособие

Родители детей, которые находятся в возрасте от 3 до 7 лет, получили первые пособия. На сегодняшний день они выданы 400 тысячам семей.

Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.

"Сегодня мы уже выплатили это пособие 400 тысячам детей, всего заявлений нам поступило более одного миллиона трехсот тысяч", — сообщил глава Минтруда.

Напомним, что выплата начала поступать на месяц раньше. Ее получают семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Доход на каждого ее члена должен быть не более одного прожиточного минимума. Сумма выплаты зависит от размера минимального прожиточного минимума на ребенка в каждом конкретном регионе, но в среднем это 5500 рублей.

Первого июня пособие получили 10 миллионов семей

Выплата назначена с 1 января. Значит, на детей, которым в начале 2020 года уже исполнилось три года, выплатят сумму сразу за шесть месяцев. Пособие будут выплачивать до конца года. Его получат два миллиона семей.

Продолжаются выплаты на детей от 3 до 16 лет. Первого июня пособие получили 10 миллионов семей. В Пенсионном фонде уточняют, что обращения граждан рассматриваются в течение пяти рабочих дней, еще три дня уходит на перечисление средств.