Почти 113 тысяч раз доставили продукты москвичам соцработники

Доставка продуктов на дом стала самой востребованной услугой, которую в период самоизоляции оказывают социальные работники и волонтеры Москвы.

Воспользоваться их помощью могут граждане, которым запрещено покидать квартиру. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, горячая линия по коронавирусу была запущена 23 марта. С этого момента поступило свыше 120 тысяч заявок на покупку и доставку продуктов. Почти 113 тысяч таких заявок уже выполнено.

"Особая категория получателей этой услуги — москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтеры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Только за май услуга по доставке продуктов питания москвичам, болеющим COVID-19, была оказана более двух тысяч раз", — говорится в сообщении, размещенном на портале.

Чаще всего за помощью к социальным работникам и волонтерам обращались жители Северного и Восточного административных округов Москвы.

Заявка поступает на горячую линию, оттуда ее передают в местный социальный центр, относящийся к конкретному району Москвы. Далее волонтер или социальный работник связывается с тем, кто оставил заявку, уточняет список покупок, остается на связи до окончания закупки. Далее пакеты с продуктами и лекарства доставляют до двери квартиры.

Стоит отметить, что горячая линия продолжает работать. Оставить заявку можно ежедневно с 8 до 21 часа по телефону +7 (495) 870-45-09.

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