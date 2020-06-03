В Москве назвали платформы, наиболее удобные для проведения уроков онлайн. Ими оказались Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft teams, Discord.

В столице подвели итоги дистанционного обучения, которое пришлось оперативно ввести в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Онлайн-уроки проводили больше 50 тысяч учителей московских школ.

"Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение. Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала "Московская электронная школа".

Количество обращений к библиотеке МЭШ за этот период выросло в 2,5 раза, а число просмотров материалов — почти в 30 раз: со 122 тысяч до 3,8 миллионов. Всего более девяти миллионов онлайн-уроков было проведено за это время", — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.