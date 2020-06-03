В Facebook разрешили архивировать и удалять старые публикации

На сайте компании Facebook сообщается о том, что пользователи теперь могут удалять или отправлять в архив старые публикации, в том числе массово.

Если пользователь захочет спрятать публикацию от других людей, но при этом не удалять ее, он сможет отправить ее в архив. Для удаления старой публикации она переносится в корзину, из которой пост удалится через 30 дней.

Также компания сообщила о наличии фильтров, которые помогут удалить публикации за определенный год или с упоминанием определенного человека.