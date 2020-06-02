"Сброд и неудачники": Трамп прокомментировал протесты в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал участников протестов в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками". Американский лидер обратился к властям штата и призвал их быстрее привлечь Национальную гвардию для помощи полиции, чтобы обеспечить порядок. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

"Нью-Йорк, задействуйте Национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" — написал он.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня в ходе протестов и массовых беспорядков полицейские задержали более 700 человек. Точные цифры пока неизвестны.

Части Национальной гвардии США, которые дислоцированы в каждом штате, могут быть задействованы в случае ЧС, например, для поддержания правопорядка.

Кроме того, по решению президента США Национальную гвардию можно привлекать для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп похвалил себя и полицию за подавление протестов в США.