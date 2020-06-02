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ВОЗ зафиксировала новую вспышку Эболы в Республике Конго

Общество

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на своей официальной странице Twitter сообщил о том, что в Республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола.

Шесть жителей Конго заразились вирусом Эболы

Тедрос Гебрейесус сообщил о том, что в Конго выявили уже шесть зараженных, четыре человека скончались. Специалисты ВОЗ уже прибыли в регион.

"Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", — отметил Гебрейесус.

Напомним, что эпидемия Эболы началась летом 2018 года. В странах Западной Африки вспышка Эболы была зафиксирована в 2015 году. По разным данным, жертвами заболевания тогда стали от 8 до 10 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ВОЗ получит от России один миллион долларов на борьбу с коронавирусом.

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