Серия видеоскетчей от ФАН продолжает взрывать соцсети

Федеральное агентство новостей подготовило серию скетчей о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое начнется 25 июня и закончится 1 июля. Последний день голосования будет выходным для всей страны.

Известно, что измениться может и 83 статья Конституции. Её обновление повлечет за собой наделение Госдумы более широкими полномочиями. Данные изменения позволят нижней палате парламента утверждать и снимать с должности таких чиновников, как федеральные министры, председатель правительства, генеральный прокурор РФ и других.

Скетч ФАН показывает пользу от внесения поправки в 83 статью. В видео школьник из простой российской семьи хочет стать министром, когда вырастет, но закон ему не дает этого сделать. Мальчик жалуется на родителей, в свое время проигнорировавших голосование по конституционным поправкам.

Это второй ролик из серии скетчей ФАН. Первый был посвящен поправкам в 72 статью, направленным на защиту института традиционного брака и семьи в РФ. Помимо этого, поправка предусматривает заботу совершеннолетних детей о престарелых родителях.

По результатам майского опроса ВЦИОМ, 61% россиян из тех, кто готов принять участие в голосовании, собираются поддержать поправки в российскую Конституцию.