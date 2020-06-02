В прокуратуру Москвы и Следственный комитет поступило предложение проверить причастность блогера Алексея Навального к реабилитации нацизма.
Инициатором проверки стал член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он утверждает, что Навальный разместил в соцсетях ролик, где ветеран Великой Отечественной причислен к числу "продажных холуев" и "позору страны".
"2 июня Навальный сделал в Telegram и Twitter публикации следующего содержания с приложением видеоролика RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести". На 38 секунде ролика запечатлен участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко", — утверждает Ремесло.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".