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Навального уличили в оскорблении ветерана ВОВ

Общество

В прокуратуру Москвы и Следственный комитет поступило предложение проверить причастность блогера Алексея Навального к реабилитации нацизма.

Инициатором проверки стал член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он утверждает, что Навальный разместил в соцсетях ролик, где ветеран Великой Отечественной причислен к числу "продажных холуев" и "позору страны".

"2 июня Навальный сделал в Telegram и Twitter публикации следующего содержания с приложением видеоролика RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести". На 38 секунде ролика запечатлен участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко", — утверждает Ремесло.

 

илья ремесло алексей навальный оскорбление ветерана великая отечественная война
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