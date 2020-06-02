Навального уличили в оскорблении ветерана ВОВ

В прокуратуру Москвы и Следственный комитет поступило предложение проверить причастность блогера Алексея Навального к реабилитации нацизма.

Инициатором проверки стал член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он утверждает, что Навальный разместил в соцсетях ролик, где ветеран Великой Отечественной причислен к числу "продажных холуев" и "позору страны".