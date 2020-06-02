Эксперт рассказал, где появятся новые коды регионов на автономерах

Появление трехзначных кодов регионов на автомобильных номерах — ожидаемое явление. В некоторых субъектах номерной емкости определенно не хватает.

Такое мнение высказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Это было очевидно, потому что в самых автомобильных регионах, где происходит наибольшее количество продаж, смен автомобилей, уже использовалось несколько кодов. Это не только Москва и Московская область, это не только Петербург или Ленинградская область, но это и Самара, например, и некоторые другие регионы, Свердловская область с Екатеринбургом. Поэтому это было вполне ожидаемо, что нам банально тех комбинаций, которые есть, не хватит. То, что цифры будут использоваться не только с 1 до 7 — это тоже нам дает большее количество комбинаций. Теперь мы будем видеть, например, код 666. Наверное, его не будет", — отметил автоэксперт.

Он напомнил, что эту проблему в России уже пытались решить, когда разрешили сохранять номера при продаже автомобиля. Это позволило избежать изготовления новых.

По мнению Кадакова, среди регионов, где появятся трехзначные коды на номерах, будут Рязанская, Владимирская, Костромская области и другие регионы Центрального федерального округа. Вероятнее всего, новый код получит и Московская область.