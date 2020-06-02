Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Экс-чемпион UFC предотвратил беспорядки в своём районе Калифорнии
Эксперт рассказал, где появятся новые коды регионов на автономерах
Лигу чемпионов и Лигу Европы планируют доиграть в Лиссабоне
В Ростовской области могут подорожать услуги салонов красоты
Ресторатор: не все смогут открыть летние веранды
Mail.ru Group повысила размер выплат разработчикам видеоигр
Политолог: подготовка к голосованию по Конституции будет серьезной
В Вологодской области изъяли десять килограммов наркотиков
В Марий Эл закрыли покерный клуб

Эксперт рассказал, где появятся новые коды регионов на автономерах

Общество

Появление трехзначных кодов регионов на автомобильных номерах — ожидаемое явление. В некоторых субъектах номерной емкости определенно не хватает.

Такое мнение высказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Это было очевидно, потому что в самых автомобильных регионах, где происходит наибольшее количество продаж, смен автомобилей, уже использовалось несколько кодов. Это не только Москва и Московская область, это не только Петербург или Ленинградская область, но это и Самара, например, и некоторые другие регионы, Свердловская область с Екатеринбургом. Поэтому это было вполне ожидаемо, что нам банально тех комбинаций, которые есть, не хватит. То, что цифры будут использоваться не только с 1 до 7 — это тоже нам дает большее количество комбинаций. Теперь мы будем видеть, например, код 666. Наверное, его не будет", — отметил автоэксперт.

Он напомнил, что эту проблему в России уже пытались решить, когда разрешили сохранять номера при продаже автомобиля. Это позволило избежать изготовления новых.

По мнению Кадакова, среди регионов, где появятся трехзначные коды на номерах, будут Рязанская, Владимирская, Костромская области и другие регионы Центрального федерального округа. Вероятнее всего, новый код получит и Московская область.

максим кадаков автомобильные номера
Последние материалы
Политолог: подготовка к голосованию по Конституции будет серьезной
Разведчица Елена Вавилова: нам очень комфортно жить в России
В Вологодской области изъяли десять килограммов наркотиков
Кинотеатры в России откроются в июле
Армянская борьба с коррупцией: а где посадки? а деньги?..
В Марий Эл закрыли покерный клуб
Матч "Краснодар" - "Динамо" пройдёт без зрителей
Статистика: москвичи поехали на автомобилях в открывшиеся ТЦ
Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США
Заявление против Драчёва пропало с сайта СБР
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".

Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Новости Белоруссии
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
Наталия Красовская Куклы и кукловоды в мире современных медиа Наталия Красовская Игорь Буккер Обнаружен земной рай Игорь Буккер Василий Амирджанов Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon Василий Амирджанов
Комментарии
В Госдуме прокомментировали идею переговоров по Донбассу без России
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Украина: судьбу Донбасса будем решать с Британией и США. Без России
Американские полицейские обстреляли продюсера Sputnik
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Чемпионат РПЛ возобновится матчем в Сочи
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Вера Брежнева впала в депрессию на самоизоляции
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Анатолий Цой: "Женщина не должна работать"
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
На Украине "мыши съели" 2700 вагонов зерна
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ