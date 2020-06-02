Глава Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что с интересом наблюдает за судебным процессом в отношении шамана Александра Габышева, который организовал поход на Москву для "свержения" Владимира Путина.
Чиновница считает, что наблюдает картину, когда с "формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение".
По словам Авксентьевой, судья по делу Габышева находится "под колоссальным эмоциональным давлением".
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".