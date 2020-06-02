Глава Якутска поддержала шамана, желающего "свергнуть" Путина

Глава Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что с интересом наблюдает за судебным процессом в отношении шамана Александра Габышева, который организовал поход на Москву для "свержения" Владимира Путина.

Чиновница считает, что наблюдает картину, когда с "формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение".

По словам Авксентьевой, судья по делу Габышева находится "под колоссальным эмоциональным давлением".