В Госдуме поддержали идею страхования от безработицы

Все россияне, официально признанные безработными, получат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение принял Владимир Путин. Такая мера поддержки рассчитана на три месяца.

Насколько эффективная такая мера поддержки, "Правда.Ру" спросила у члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

"Я уверена, что если ее потребуется продлить, то наш президент примет соответствующее решение. Сейчас это пока нацелено именно на семьи, которые потеряли работу, в которых либо один из родителей, либо оба потеряли работу. И на такие российские семьи, где есть несовершеннолетние дети, будет распространяться дополнительный вид пособия. По оценкам, уже сейчас 1,9 миллиона безработных в Российской Федерации. И, конечно, среди них есть граждане, которые являются родителями и родителями несовершеннолетних. Это дополнительная помощь", — пояснила депутат.

Она отметила, что желающих получить это пособие много, тем более с учетом упрощенной системы подачи заявления. Однако по мнению Светланы Бессараб, гораздо эффективнее будет страховать россиян от безработицы.

"Конечно, необходимо переходить на страховую систему. Страхование от безработицы — это было бы правильно. Это предложение давали профсоюзы в течение последних 5 лет", — напомнила она.

Напомним, что изначально выплата в 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка полагалась семьям, в которых хотя бы один из родителей остался без работы из-за кризиса и встал на учет по безработице после 1 марта. Решением президента России эта мера поддержки расширена на всех безработных, вне зависимости от того, когда они потеряли работу и встали на биржу труда.