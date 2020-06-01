Попова оценила безопасность проведения голосования по Конституции

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, голосование по поправкам в Конституцию пройдет максимально безопасно для россиян. Об этом заявила Анна Попова.

Свое мнение глава Роспотребнадзора высказала на совещании с Владимиром Путиным.

"Последние несколько месяцев вся страна в круглосуточном режиме делает все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И нам удалось достичь определенных результатов, избежать взрывного роста. На сегодня эпидпроцесс такой: пройден острый этап подъема, темп прироста на сегодняшний день значительно снижается — по стране 2%. Также в три раза снизился показатель "коэффициент распространения" (сколько человек может заразить один инфицированный до его выявления — прим. ред.) — был больше трех, сейчас единица. У нас отличный показатель тестирования, почти 11 миллионов тестов проведено. Уже 24 региона находятся на первом этапе и снимают ограничения. 26 регионов добились того, чтобы тоже перейти на первый этап. Три региона к третьему этапу готовы. Мы отмечаем быструю динамику, хотя соответствующие решения были приняты всего две недели назад", — отметила Попова.

Она подчеркнула, что при постепенной отмене ограничений не происходит новых вспышек заболевания. А до 1 июля пройдет еще два инкубационных периода, что позволит достичь оптимальных показателей.

"Сам процесс проведения голосования очень важный. Мы выработали рекомендации, которые помогут исключить риск распространения коронавируса: термометрия, тестирование членов избирательных комиссий и волонтеров, дезинфекция, обеззараживание воздуха, проветривание помещений, индивидуальные средства защиты. Проработан порядок голосования вне участков. Уверена, что при соблюдение наших рекомендаций, проведение дня голосования будет безопасным для граждан", — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Такое решение принял президент Владимир Путин.