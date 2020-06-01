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Безработных в России больше, чем вакансий
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Безработных в России больше, чем вакансий

Общество

Число вакансий сокращается в России. В начале года их было свыше полутора миллионов, а сейчас чуть больше одного миллиона.

Такие данные в Совете Федерации озвучил министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков. Он отметил, что за последнее время наметился рост числа предложений о работе.

"Также на портале "Работа в России" работодатель размещает имеющиеся у него вакансии. Если в начале года мы имели более 1,5 миллиона вакансий, то в апреле месяце, начале апреля количество сократилось, составило менее одного миллиона вакансий, примерно 950 тысяч, то сейчас, за последний месяц количество вакансий, предлагаемых вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч вакансий, сейчас уже 1 миллион 144 тысячи вакансий", — пояснил министр.

Ранее Котяков сообщил, что в России официально признаны безработными 2 миллиона 90 тысяч человек. Число тех, кого работодатели перевели на сокращенный рабочий день или неделю, составляет 2,3% от всех работающих россиян.

Также сообщалось, что власти намерены устроить безработных на стройки, в такси и торговлю.

вакансии безработные антон котяков
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