Выплаты на детей от 3 до 16 лет подали 12,5 млн россиян

Заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет подали уже 12,5 миллиона россиян.

Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей.