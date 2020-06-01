Заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет подали уже 12,5 миллиона россиян.
Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей.
"Задача государства — создавать все условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни, ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны", — сообщил глава правительства.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.