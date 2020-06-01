Без работы в России остались больше двух миллионов человек

Больше двух миллионов россиян на сегодняшний день признаны безработными. Их число достигло 2 миллионов 90 тысяч человек.

Данные озвучил министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков.

"На сегодняшний день мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан. На сегодняшний день их число составило 2 миллиона 90 тысяч человек", — заявил министр на заседании комитета в Совете Федерации.

Число работников, которых перевели на неполый рабочий день или сокращенную рабочую неделю, составляет 2,3% от всех трудящихся. Больше всего их в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Чаще всего, по словам Котякова, это представители творческих профессий и работники детских садов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России увеличили минимальный размер пособия по безработице. Он вырос в три раза: с 1500 до 4500 рублей. Такое решение принял президент Владимир Путин. Повышенный размер пособия будет действовать до 1 августа.