Российское посольство в Великобритании сообщило о вылете самолета с россиянами из Лондона в Москву и Санкт-Петербург.
"Рады сообщить, что 30 мая состоялся "вывозной" рейс авиакомпании "Аэрофлот" № AFL2583, следующий по маршруту "Лондон — Санкт-Петербург — Москва". На его борту территорию Великобритании покинули 289 человек: 280 россиян и 9 иностранных граждан, включая 4 граждан СНГ", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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