За прошедшие пять лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми увеличилось на 21,2%
Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По её мнению, статистика свидетельствует о необходимости срочного совершенствования законодательства в части контроля за бывшими осужденными за педофилию.
"Мы настаиваем еще и на пожизненном административном надзоре, ограничении интернет-общения и неприменении условно-досрочного освобождения для тех, кто совершал эти преступления. И не отступим от этих предложений", — добавила Кузнецова.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.