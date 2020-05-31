Педофилам могут пожизненно запретить общение в интернете

За прошедшие пять лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми увеличилось на 21,2%

Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По её мнению, статистика свидетельствует о необходимости срочного совершенствования законодательства в части контроля за бывшими осужденными за педофилию.