Клиенты Рокетбанка жалуются на проблемы со снятием и переводом денег.
Ранее банк объявил о повышении тарифов на годовое обслуживание. Многие клиенты решили отказаться от банка, но забрать свои деньги у них не получается.
Служба поддержки также не отвечает.
«Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки», — рассказал РБК представитель QIWI.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.