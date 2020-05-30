Клиенты Рокетбанка не могут забрать свои деньги

Клиенты Рокетбанка жалуются на проблемы со снятием и переводом денег.

Ранее банк объявил о повышении тарифов на годовое обслуживание. Многие клиенты решили отказаться от банка, но забрать свои деньги у них не получается.

Служба поддержки также не отвечает.