Названы отрасли, которые больше всего пострадают от коронавируса

После пандемии коронавируса наибольший показатель безработицы будет наблюдаться в сфере услуг. В частности, самый большой удар придется на развлечения, туризм и организацию массовых мероприятий.

Об этом рассказал управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.