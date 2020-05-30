После пандемии коронавируса наибольший показатель безработицы будет наблюдаться в сфере услуг. В частности, самый большой удар придется на развлечения, туризм и организацию массовых мероприятий.
Об этом рассказал управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Чемпионами" по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности", — пояснил эксперт.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.