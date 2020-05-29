Эксперт объяснил, почему в России такие низкие пособия по безработице

Маленькое пособие по безработице стимулирует россиян быстрее найти постоянную работу. Если пособие повысить, то могут появиться "потомственные безработные".

Так новость о том, что президент России Владимир Путин повысил минимальный размер пособия по безработицы, прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Это сделано, чтобы заставить людей искать работу. То есть считается, что высокие и продолжительные пособия по безработице не стимулируют людей искать работу. Есть опасения, что в России сформируется сословие потомственных безработных, которые из поколения в поколение живут на пособие, как это было в Америке. Сейчас там этого нет, потому что сделали пособия для одиноких матерей поменьше, и там наследственная жизнь на пособие стала невозможно. А в Германии такое есть, в Испании, в Италии, когда человек работает два месяца, потом увольняется и год живет на пособии. Потом два месяца работает и год на пособии. Чтобы такого не допустить, пособия у нас всегда держались на низком уровне", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что работу в России всегда найти можно. Другой разговор, что сложно найти высокооплачиваемую работу. А пособие по безработице нужно только для того, чтобы пережить период поиска работы. При этом биржи труда постоянно предлагают безработным вакансии, но если он постоянно отказывается от предложенных вариантов, то его снимают с пособия.

"Если человек не хочет получить работу, значит ему это особо не надо, а значит и пособие ему не надо, поэтому пособия у нас всегда были низкие. А сейчас в связи с тем, что безработица растет, принято решение о временном повышении. Это шаг в сторону того, что действительно правительство понимает, что сейчас работу найти значительно сложнее, чем было два месяца назад. Считается, что в конце лета — начале осени кризис рассосется, с работой будет полегче, и, соответственно, высокие пособия станут не нужны", — заключил Алексей Зубец.

Напомним, что минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1500 до 4500 рублей. Эта сумма будет выплачиваться безработным в мае, июне и июле.