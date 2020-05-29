В Подмосковье с 3 июня откроются парикмахерские

С 3 июня в Московской области возобновят работу парикмахерские. Об этом 29 мая в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские. Со среды мы хотим открыть парикмахерские", — заявил он.

В четверг, 28 мая, глава региона подписал постановление, согласно которому режим ограничений, который был введен из-за коронавируса, ослабляется.

В частности, в Подмосковье начнут работы кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Кроме того, с начала лета планируется открыть парки, которые можно будет посещать при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок и защитных перчаток.

С 23 мая в регионе отменили пропускной режим на передвижение. Для того, что поехать в Москву, нужно оформить цифровой пропуск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.