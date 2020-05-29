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Источник Правда.Ру

Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест

Общество

Специалисты международной организации труда заявили, что нынешний кризис — худший после войны. Когда эпидемия закончится, страны не досчитаются огромного количества рабочих мест.

В среднем потери составят свыше 300 миллионов полных рабочих ставок.

"Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе", — рассказала в интервью директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Она отметила, что прогноз не говорит о том, что вообще все 300 миллионов рабочих мест пропадут. Большинство из них действительно исчезнут, но некоторые перейдут на неполную ставку либо неполный рабочий день.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Владимир Путин назвал сохранение рабочих мест в России приоритетной задачей. Решать ее поручено региональным и федеральным властям. Глава государства подчеркнул, что внимание к безработице сейчас должно быть максимальным.

безработица рабочие места международная организация труда

Детский омбудсмен: надо ударить рублем по клиникам, делающим аборты

Общество

 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, сделав его обратно пропорциональным количеству проведенных операций.

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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Россия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.

"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

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Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

туризм карелия

Количество просроченных россиянами микрозаймов растет

Общество

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос на 3,3%. В рублях это свыше 51,3 млрд.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", после первого месяца самоизоляции число просроченных платежей по микрокредитам выросло до 40%. В общей сложности заемщики просрочили выплаты по 4,52 млн кредитов.

"Рост NPL до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5%), с другой стороны, с падением объема портфеля займов МФО (-3,1%)", — рассказал генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что платежи по займам и кредитам достигли 80% доходов россиян.

заем долг кредит микрофинансовая организация
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