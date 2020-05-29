Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест

Специалисты международной организации труда заявили, что нынешний кризис — худший после войны. Когда эпидемия закончится, страны не досчитаются огромного количества рабочих мест.

В среднем потери составят свыше 300 миллионов полных рабочих ставок.

"Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе", — рассказала в интервью директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Она отметила, что прогноз не говорит о том, что вообще все 300 миллионов рабочих мест пропадут. Большинство из них действительно исчезнут, но некоторые перейдут на неполную ставку либо неполный рабочий день.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Владимир Путин назвал сохранение рабочих мест в России приоритетной задачей. Решать ее поручено региональным и федеральным властям. Глава государства подчеркнул, что внимание к безработице сейчас должно быть максимальным.