Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос на 3,3%. В рублях это свыше 51,3 млрд.
По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", после первого месяца самоизоляции число просроченных платежей по микрокредитам выросло до 40%. В общей сложности заемщики просрочили выплаты по 4,52 млн кредитов.
"Рост NPL до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5%), с другой стороны, с падением объема портфеля займов МФО (-3,1%)", — рассказал генеральный директор компании Олег Лагуткин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что платежи по займам и кредитам достигли 80% доходов россиян.
В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.
Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, сделав его обратно пропорциональным количеству проведенных операций.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.