Количество просроченных россиянами микрозаймов растет

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос на 3,3%. В рублях это свыше 51,3 млрд.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", после первого месяца самоизоляции число просроченных платежей по микрокредитам выросло до 40%. В общей сложности заемщики просрочили выплаты по 4,52 млн кредитов.

"Рост NPL до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5%), с другой стороны, с падением объема портфеля займов МФО (-3,1%)", — рассказал генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что платежи по займам и кредитам достигли 80% доходов россиян.