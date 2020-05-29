Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.
В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.
Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимется до +23… +25 градусов.
А вот в воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов.
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.
Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.
Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.
Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.