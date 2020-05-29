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Источник Правда.Ру

Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

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МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погода в Москве

"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимется до +23… +25 градусов.

А вот в воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов. 

Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.

Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотребнадзора?

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

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Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

ак-12 оружие министерство обороны
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