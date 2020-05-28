МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимается до +23… +25 градусов.

А вот воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов.