Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики
Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка
Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей
В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона
Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать
Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена
Житель Красноярска больше года прятал тело убитой пенсионерки
Источник Правда.Ру

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погода в Москве

"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимается до +23… +25 градусов.

А вот воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов. 

Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию

Шоу-бизнес

Молодая супруга юмориста Евгений Петросянапризналась, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести серьезную операцию и отказаться от ношения обуви на каблуках.

шоу-бизнес евгений петросян татьяна брухунова

Роспотребнадзор рассказал, как ходить в кино безопасно

Общество

Владельцы кинотеатров должны закупить вендинговые аппараты и рассадить зрителей на полтора метра друг от друга. Такие правила безопасного посещения кинотеатров разработал Роспотребнадзор.

кинобар кинотеатр роспотребнадзор вендинговый аппарат социальная дистанция

Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

Происшествия » Человеческий фактор

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения, находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

сочи ск рф москва авиадебошир

В Совете Федерации оценили новые условия пособия по безработице

Общество

В Совете Федерации оценили решение президента продлить выплату максимальных пособий по безработице тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Накануне Владимир Путин заявил, что такие пособия продлены до 1 октября.

сергей калашников пособие по безработице

В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

москва коронавирус инна святенко прогулки по расписанию
Последние материалы
Хозяйка Уморы: почему соболю со зверофермы нельзя в лес
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Никита Джигурда готов объявить всех людей богами
Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка
Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей
В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Россия и Япония готовы к диалогу
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ