В Совете Федерации оценили новые условия пособия по безработице

В Совете Федерации оценили решение президента продлить выплату максимальных пособий по безработице тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Накануне Владимир Путин заявил, что такие пособия продлены до 1 октября.

Насколько это эффективная мера поддержки населения, "Правда.Ру" спросила у первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова.

"Здесь есть три причины, почему вполне можно продолжать эту политику. Первая причина заключается в том, что, когда людям нечего есть, цивилизованное общество не может позволить, чтобы люди страдали от голода. Это гуманитарная задача. Вторая причина — доля безработицы — это очень сложный и очень важный фактор экономики. С одной стороны, это поддержание покупательного спроса населения, с другой стороны, это давление на рынок труда с целью снижения числа безработных. В-третьих, наличие определенного уровня безработицы — это фактор повышения производительности труда. Если работник знает, что ему в затылок дышит другой, готовый встать на его место, то он максимально является мотивированным работником", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что необходимо повысить минимальный размер пособия по безработице как минимум до половины средней заработной платы. По словам Калашникова, это является необходимым с чисто экономической точки зрения без всякой политики.