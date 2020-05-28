Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус

Коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц. Такого мнения придерживается треть россиян.

Тематический опрос провела Высшая школа экономики. Согласно ему, больше 23% респондентов считают, что пандемии не существует, никакого коронавируса нет. Около 10% опрошенных уверены, что опасность заболевания, который уносит сотни тысяч жизней, преувеличена.

Россияне, которые не верят в коронавирус, стараются жить обычной жизнью: 54% свободно гуляют на улице, 43% ходят в гости к друзьям и близким. Большинство скептиков выявлено на юге России.

А вот те, кто верит в коронавирус и его опасность, стараются оставаться дома. Среди них только 18% посещают друзей.

На утро 28 мая в мире зарегистрировано 5 785 646 случаев заболевания COVID-19. Жертвами стали 358 555 жителей разных стран. При этом эксперты уверены: в статистику не попадает огромное количество летальных исходов.

Только в США от коронавируса скончались более 100 тысяч человек. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Великобритания, где вирус унес жизни свыше 37 тысяч местных жителей.