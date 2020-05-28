Коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц. Такого мнения придерживается треть россиян.
Тематический опрос провела Высшая школа экономики. Согласно ему, больше 23% респондентов считают, что пандемии не существует, никакого коронавируса нет. Около 10% опрошенных уверены, что опасность заболевания, который уносит сотни тысяч жизней, преувеличена.
Россияне, которые не верят в коронавирус, стараются жить обычной жизнью: 54% свободно гуляют на улице, 43% ходят в гости к друзьям и близким. Большинство скептиков выявлено на юге России.
А вот те, кто верит в коронавирус и его опасность, стараются оставаться дома. Среди них только 18% посещают друзей.
На утро 28 мая в мире зарегистрировано 5 785 646 случаев заболевания COVID-19. Жертвами стали 358 555 жителей разных стран. При этом эксперты уверены: в статистику не попадает огромное количество летальных исходов.
Только в США от коронавируса скончались более 100 тысяч человек. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Великобритания, где вирус унес жизни свыше 37 тысяч местных жителей.
В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.
Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.
Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.