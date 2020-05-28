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Источник Правда.Ру

Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус

Общество

Коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц. Такого мнения придерживается треть россиян.

Тематический опрос провела Высшая школа экономики. Согласно ему, больше 23% респондентов считают, что пандемии не существует, никакого коронавируса нет. Около 10% опрошенных уверены, что опасность заболевания, который уносит сотни тысяч жизней, преувеличена.

Россияне, которые не верят в коронавирус, стараются жить обычной жизнью: 54% свободно гуляют на улице, 43% ходят в гости к друзьям и близким. Большинство скептиков выявлено на юге России.

А вот те, кто верит в коронавирус и его опасность, стараются оставаться дома. Среди них только 18% посещают друзей.

На утро 28 мая в мире зарегистрировано 5 785 646 случаев заболевания COVID-19. Жертвами стали 358 555 жителей разных стран. При этом эксперты уверены: в статистику не попадает огромное количество летальных исходов.

Только в США от коронавируса скончались более 100 тысяч человек. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Великобритания, где вирус унес жизни свыше 37 тысяч местных жителей.

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Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

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В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

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Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет

Общество

Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.

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Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

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В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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