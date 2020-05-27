В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.
Мужчине нужно регулярно спускать воду, поэтому каждые пять дней он открывает 1400 кранов, что является довольно монотонным занятием, так как нужно, чтобы из каждого крана вода лилась в течение пяти минут. Это нужно для того, чтобы в застоявшейся воде не появились бактерии легионеллы, которые могут стать причиной развития пневмонии.
Когда в марте Ордоньес согласился следить за состоянием отеля, он рассчитывал, что проведет здесь не более двух недель. Но в итоге он находится здесь уже более двух месяцев. Даниэль признается, что уже привык жить один в огромном здании.
Пока неизвестно, когда в Испании откроют отели, но Даниэль Ордоньес говорит, что будет находиться в отели столько, сколько нужно.
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