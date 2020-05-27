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Источник Правда.Ру

Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

Мужчине нужно регулярно спускать воду, поэтому каждые пять дней он открывает 1400 кранов, что является довольно монотонным занятием, так как нужно, чтобы из каждого крана вода лилась в течение пяти минут. Это нужно для того, чтобы в застоявшейся воде не появились бактерии легионеллы, которые могут стать причиной развития пневмонии.

Два месяца в заточении

Когда в марте Ордоньес согласился следить за состоянием отеля, он рассчитывал, что проведет здесь не более двух недель. Но в итоге он находится здесь уже более двух месяцев. Даниэль признается, что уже привык жить один в огромном здании.

Пока неизвестно, когда в Испании откроют отели, но Даниэль Ордоньес говорит, что будет находиться в отели столько, сколько нужно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что осенью Испании предрекают новую волну коронавируса.

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Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет

Общество

Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.

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Путин призвал развивать удаленку в России

Общество

Компаниям, которые могут работать в дистанционном формате, помогут. Для них разработают нормативную базу.

Сохранить полученный в период самоизоляции опыт удаленной работы призвал президент России Владимир Путин.

удаленка владимир путин дистанционная работа

Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы

Общество

Россия имеет опыт создания структуры, которая страховала граждан от безработицы. Она работала в стране в начале — середине 90-ых.

Напомним, что министерство труда готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы. Предлагается часть доходов россиян из зарплат перечислять в специальный фонд, который будет выплачивать пособия тем, кто останется без работы.

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Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

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Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет

Здоровье

Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.

курение курильщик коронавирус алексей куринный
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Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет
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