Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет

Детей 16 и 17 лет необходимо включить в список тех, кто получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Потому что все дети до 18 лет являются детьми по Конституции.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он прокомментировал «Правде.Ру» предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой расширить список получателей пособия.

«Здесь Анна Юрьевна права. Дети в 16-17 лет по-прежнему школьники, они по-прежнему являются иждивенцами. И несмотря на то, что уже трудоспособный возраст наступает для них и раньше, они могут некоторые с 14 лет трудиться в ограниченном режиме, но, тем не менее, по сути, они являются иждивенцами, все являются детьми до 18-ти лет – до наступления возраста дееспособности по конституционному закону», - считает политик.

Он отметил, что сразу этих детей не включили в перечень получателей пособия, так как на них могло просто не хватить денег. По мнению Рязанского, скорее всего, Кузнецова планирует проработать вопрос и добиться соответствующих дополнений в действующее законодательство.