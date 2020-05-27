Путин призвал развивать удаленку в России

Компаниям, которые могут работать в дистанционном формате, помогут. Для них разработают нормативную базу.

Сохранить полученный в период самоизоляции опыт удаленной работы призвал президент России Владимир Путин.

"Сейчас очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. И его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный дистанционный формат работы — мы с вами это хорошо знаем — удобен и востребован и бизнесом, и гражданами, например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах", — считает глава государства.

Сейчас важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании. Очень важно, подчеркнул президент, обеспечить правовой защитой сотрудников, которые работают в удаленном режиме.

Ранее президент увеличил минимальный размер пособия по безработице. Он был полторы тысячи рублей, а сейчас стал 4500 рублей. Правда, мера поддержки временная — с мая по август.