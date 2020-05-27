Компаниям, которые могут работать в дистанционном формате, помогут. Для них разработают нормативную базу.
Сохранить полученный в период самоизоляции опыт удаленной работы призвал президент России Владимир Путин.
"Сейчас очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. И его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный дистанционный формат работы — мы с вами это хорошо знаем — удобен и востребован и бизнесом, и гражданами, например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах", — считает глава государства.
Сейчас важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании. Очень важно, подчеркнул президент, обеспечить правовой защитой сотрудников, которые работают в удаленном режиме.
Ранее президент увеличил минимальный размер пособия по безработице. Он был полторы тысячи рублей, а сейчас стал 4500 рублей. Правда, мера поддержки временная — с мая по август.
Потерявшие работу россияне будут получать выплаты по безработице до середины осени. Такое решение принял президент России.
Выплаты продлены до 1 октября.
В Нижегородской области салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать на первом этапе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.
С 1 мая безработные России будут получать минимум 4500 рублей в месяц. Сумма выросла в три раза.
Решение принял президент России Владимир Путин.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Россияне, официально признанные безработными, получат пособие на детей. На каждого ребенка полагается по три тысячи рублей.
Решение принял президент России. Ранее такую меру поддержки ввели для поддержки тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Теперь ее получат все, кто является безработным и стоит на рынке труда. Дата потери работы роли не играет.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.