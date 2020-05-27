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Источник Правда.Ру

Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

"Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не обеспечить помощь на этот непростой период времени. Поэтому мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан на самоизоляции.

Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. За время самоизоляции не только жители столицы, но и регионов обратились в колл-центр более миллиона раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще одной мерой поддержки стала организация бесплатных парковок для медиков и волонтеров. Ею воспользовались более 6,5 тысячи раз.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве выявлено 2140 новых коронавирусных больных. 73 человека скончались, 5839 пациентов выздоровели.

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Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

Туризм » Путешествия

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

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В Санкт-Петербург вернулись 35 россиян рейсом из Молдавии

Общество

Агентство РИА "Новости" сообщило о прибытии в Санкт-Петербург вывозного рейса из Молдавии. Известно, что на борту находятся 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.

"Статус рейса авиакомпании "Аир Молдова" Кишинев — Петербург — прибыл", — следует из данных онлайн-табло в Пулково.

Также известно, что пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора, которые проведут тестирование на коронавирус.

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Компания Google откроет свои офисы с 6 июня

Общество

Глава Google Сундар Пичаи сообщил о начале работы офисов компании. На первом этапе открытия в них будут работать 10% сотрудников.

"Начиная с 6 июля, если позволят внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", — написал он в своем блоге на сайте компании.

Известно, что тем, кто останется работать на дому, будут начислены надбавки в размере тысячи долларов.

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В России могут начать страховать от безработицы

Общество

Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.

Правда, с одной оговоркой:

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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