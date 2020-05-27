Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

"Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не обеспечить помощь на этот непростой период времени. Поэтому мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан на самоизоляции. Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. За время самоизоляции не только жители столицы, но и регионов обратились в колл-центр более миллиона раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще одной мерой поддержки стала организация бесплатных парковок для медиков и волонтеров. Ею воспользовались более 6,5 тысячи раз.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве выявлено 2140 новых коронавирусных больных. 73 человека скончались, 5839 пациентов выздоровели.