Агентство РИА "Новости" сообщило о прибытии в Санкт-Петербург вывозного рейса из Молдавии. Известно, что на борту находятся 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.
"Статус рейса авиакомпании "Аир Молдова" Кишинев — Петербург — прибыл", — следует из данных онлайн-табло в Пулково.
Также известно, что пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора, которые проведут тестирование на коронавирус.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Глава Google Сундар Пичаи сообщил о начале работы офисов компании. На первом этапе открытия в них будут работать 10% сотрудников.
"Начиная с 6 июля, если позволят внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", — написал он в своем блоге на сайте компании.
Известно, что тем, кто останется работать на дому, будут начислены надбавки в размере тысячи долларов.
ЦИК сообщил, что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.
Правда, с одной оговоркой:
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.