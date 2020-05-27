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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербург вернулись 35 россиян рейсом из Молдавии

Общество

Агентство РИА "Новости" сообщило о прибытии в Санкт-Петербург вывозного рейса из Молдавии. Известно, что на борту находятся 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.

"Статус рейса авиакомпании "Аир Молдова" Кишинев — Петербург — прибыл", — следует из данных онлайн-табло в Пулково.

Также известно, что пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора, которые проведут тестирование на коронавирус.

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Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Компания Google откроет свои офисы с 6 июня

Общество

Глава Google Сундар Пичаи сообщил о начале работы офисов компании. На первом этапе открытия в них будут работать 10% сотрудников.

"Начиная с 6 июля, если позволят внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", — написал он в своем блоге на сайте компании.

Известно, что тем, кто останется работать на дому, будут начислены надбавки в размере тысячи долларов.

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Голосовать по поправкам дистанционно или нет, будут решать регионы

Общество

ЦИК сообщил, что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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В России могут начать страховать от безработицы

Общество

Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.

Правда, с одной оговоркой:

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