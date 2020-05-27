Глава Google Сундар Пичаи сообщил о начале работы офисов компании. На первом этапе открытия в них будут работать 10% сотрудников.
"Начиная с 6 июля, если позволят внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", — написал он в своем блоге на сайте компании.
Известно, что тем, кто останется работать на дому, будут начислены надбавки в размере тысячи долларов.
Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
Михаил Игнатьев, ранее занимавший должность главы Чувашской республики и уволенный указом президента "в связи с утратой доверия" в январе 2020 года, подал административный иск в Верховный суд России об оспаривании решения Владимира Путина.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.
Правда, с одной оговоркой:
ЦИК сообщил,что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.