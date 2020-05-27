Экс-глава Чувашии подал в суд иск к президенту

Михаил Игнатьев, ранее занимавший должность главы Чувашской республики и уволенный указом президента "в связи с утратой доверия" в январе 2020 года, подал административный иск в Верховный суд России об оспаривании решения Владимира Путина.

Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в суде.

"Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку", - отмечается в материале агентства.

Напомним, что формальными причинами прекращения полномочий Игнатьева на посту руководителя реона стал ряд громких скандалов:

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