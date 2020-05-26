В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Данную инициативу прокомментировал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.
"Напомню, что ежегодное повышение тарифов до процентов по инфляции не отражало реального роста цен по отрасли. Соответственно, на сегодняшний день заморозка связана не с какими-то экономическими показателями, а просто с ситуацией, вызванной коронавирусом, и с тем достаточно тяжелым экономическим положением, в котором находится значительная часть граждан. Поэтому в этой связи совершенно понятно, что это гуманитарное решение, не имеющее никаких экономических оснований для своего принятия, но в определенной степени облегчающее жизнь россиян.
Однако необходимо отметить, что экономически обоснованные тарифы в действительности не покрываются ежегодными повышениями на инфляционный процент — в среднем это до 4% в год, что ставит отрасль в достаточно сложное финансово-экономическое положение. На сегодняшний день, понимая, что возможен серьезный кассовый разрыв по поводу платежей граждан в связи с эпидемией коронавируса, думаю, что будут и другие решения, связанные с поддержкой отрасли со стороны государства", — заключил эксперт.
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