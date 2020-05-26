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Источник Правда.Ру

Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса

Общество

В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Данную инициативу прокомментировал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

"Напомню, что ежегодное повышение тарифов до процентов по инфляции не отражало реального роста цен по отрасли. Соответственно, на сегодняшний день заморозка связана не с какими-то экономическими показателями, а просто с ситуацией, вызванной коронавирусом, и с тем достаточно тяжелым экономическим положением, в котором находится значительная часть граждан. Поэтому в этой связи совершенно понятно, что это гуманитарное решение, не имеющее никаких экономических оснований для своего принятия, но в определенной степени облегчающее жизнь россиян.

Однако необходимо отметить, что экономически обоснованные тарифы в действительности не покрываются ежегодными повышениями на инфляционный процент — в среднем это до 4% в год, что ставит отрасль в достаточно сложное финансово-экономическое положение. На сегодняшний день, понимая, что возможен серьезный кассовый разрыв по поводу платежей граждан в связи с эпидемией коронавируса, думаю, что будут и другие решения, связанные с поддержкой отрасли со стороны государства", — заключил эксперт.

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Медики просят у президента защиты

Общество

Медики просят избавить их от уголовного преследования. За защитой они обратились к президенту.

Открытое письмо президенту России написали представители Национальной Ассоциации Заслуженных врачей. Они призывают главу государства защитить их права.

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В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов

Силовые структуры

Артиллерийский салют в день 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга, произведут военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

салют петербург петропавловская крепость

Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" разделили

Общество

Россия прошла пик распространение коронавируса. При соблюдении строгих мер безопасности можно организовать те мероприятия, которые были перенесены.

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Политолог: парад и "Бессмертный полк" разделили ради безопасности

Общество

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Такую дату назвал сегодня Владимир Путин.

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Троих молодых людей осудили за налет на кафе в Белогорске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Амурской области троих молодых людей 1998 года рождения признали виновными в разбойном нападении на кафе в Белогорске.

Налет произошел в июне 2019 года. Около часу ночи на администратора кафе, когда он закрывал двери в заведение, сзади напали злоумышленники в масках. Как выяснилось позже они прятались под лестничным маршем.

мвд разбой амурская область
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Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.

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