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Источник Правда.Ру

Медики просят у президента защиты

Общество

Медики просят избавить их от уголовного преследования. За защитой они обратились к президенту.

Открытое письмо президенту России написали представители Национальной Ассоциации Заслуженных врачей. Они призывают главу государства защитить их права.

«Выстоять в пандемии - это важная и близкая цель, которая не должна заместить стратегическую задачу государственной власти – увеличение продолжительности жизни россиян при одновременном улучшении ее качества, очевидно, что эта задача не может быть решена без стабильно работающей системы здравоохранения. Своим письмом мы обращаем Ваше внимание на создавшуюся правовую неопределенность, в которой сегодня находятся десятки тысяч медицинских работников, принимающих сложные решения в процессе борьбы с COVID-19.  Уже сегодня достаточно информации о возможных последствиях этой ситуации, для того чтобы авторитетные врачи и юристы высказались за необходимость принятия системы мер, которые создадут эффект бессрочного «моратория» на уголовное преследование медицинских работников за деяния, предусмотренные статьями 109, 118, 124, 236, 238, 286, 293 УК РФ, совершенные ими в период с 21.01.2020 года до окончания пандемии COVID-19 в связи с осуществлением ими медицинской деятельности», - говорится в тексте открытого письма.

Врачи обращают внимание президента на то, что в последнее время появилось большое количество новых актов и постановлений, которые можно трактовать по-разному. При этом ежедневно медикам приходится принимать самые разные решения, которые основываются на очень «шаткой правовой основе» и могут быть оспорены в суде.

 

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В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

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Политолог: парад и "Бессмертный полк" разделили ради безопасности

Общество

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Такую дату назвал сегодня Владимир Путин.

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В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

бетон технология

Парад Победы в России пройдет 24 июня

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня.

Об этом глава государства сообщил на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

"Приказываю начать подготовку к параду Победы в Москве и других городах. Мы его проведем 24 июня, в день первого Парада", — предложил президент.

По словам Путина, акцию "Бессмертный полк" можно провести 26 июня — в День ВМФ.

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Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" разделили

Общество

Россия прошла пик распространение коронавируса. При соблюдении строгих мер безопасности можно организовать те мероприятия, которые были перенесены.

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