Медики просят у президента защиты

Медики просят избавить их от уголовного преследования. За защитой они обратились к президенту.

Открытое письмо президенту России написали представители Национальной Ассоциации Заслуженных врачей. Они призывают главу государства защитить их права.

«Выстоять в пандемии - это важная и близкая цель, которая не должна заместить стратегическую задачу государственной власти – увеличение продолжительности жизни россиян при одновременном улучшении ее качества, очевидно, что эта задача не может быть решена без стабильно работающей системы здравоохранения. Своим письмом мы обращаем Ваше внимание на создавшуюся правовую неопределенность, в которой сегодня находятся десятки тысяч медицинских работников, принимающих сложные решения в процессе борьбы с COVID-19. Уже сегодня достаточно информации о возможных последствиях этой ситуации, для того чтобы авторитетные врачи и юристы высказались за необходимость принятия системы мер, которые создадут эффект бессрочного «моратория» на уголовное преследование медицинских работников за деяния, предусмотренные статьями 109, 118, 124, 236, 238, 286, 293 УК РФ, совершенные ими в период с 21.01.2020 года до окончания пандемии COVID-19 в связи с осуществлением ими медицинской деятельности», - говорится в тексте открытого письма.

Врачи обращают внимание президента на то, что в последнее время появилось большое количество новых актов и постановлений, которые можно трактовать по-разному. При этом ежедневно медикам приходится принимать самые разные решения, которые основываются на очень «шаткой правовой основе» и могут быть оспорены в суде.