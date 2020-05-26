Политолог: парад и "Бессмертный полк" разделили ради безопасности

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Такую дату назвал сегодня Владимир Путин.

А вот акцию "Бессмертный полк" президент назначил на 26 июля. Почему так важно провести эти мероприятия в разные дни, "Правда.Ру" спросила у заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина.

"Исходя из эпидемиологической обстановки принимаются соответствующие меры. Я думаю, эти даты, скорее, обоснованы рекомендациями специалистов в области противодействия эпидемиологическим заболеваниям, думаю только исходя из охраны здоровья россиян, чтобы подобного рода мероприятия ни в коем случае не стали причиной нового всплеска заболеваемости — вот главная задача", — пояснил эксперт.

Кошкин отметил, что пока ни о каких ограничениях по количеству участников этих мероприятий не сообщается. Можно предположить, что они пройдут полномасштабно, поучаствуют все, кто желает. Правда, так как День Победы уже все же прошел, то не все в конце июня смогут присутствовать в Москве. Часть москвичей покинула столицу из-за эпидемии, другие заняты на работе, ведь сейчас как раз идет активная фаза запуска предприятий и восстановления производства.