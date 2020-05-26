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Источник Правда.Ру

Парад Победы в России пройдет 24 июня

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня.

Об этом глава государства сообщил на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

"Приказываю начать подготовку к параду Победы в Москве и других городах. Мы его проведем 24 июня, в день первого Парада", — предложил президент.

По словам Путина, акцию "Бессмертный полк" можно провести 26 июня — в День ВМФ.

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Член Общественной палаты: пенсионеры берут кредиты, так как ТВ смотрят

Общество

Россиянам с низкой пенсией планируют дать новую льготу — рассрочку по платежам за кредиты, сумма которых не превышает одного миллиона рублей. Получить такую льготу смогут пенсионеры, размер пенсии которых не больше 24 тысяч рублей.

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Все иностранные футболисты вернулись в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. 

Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.

"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", - приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.

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Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" разделили

Общество

Россия прошла пик распространение коронавируса. При соблюдении строгих мер безопасности можно организовать те мероприятия, которые были перенесены.

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Путин сам примет решение о дате проведения парада Победы

Общество

Дату проведения парада Победы в России назначит лично президент страны Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал дождаться решения Путина.

"Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении", — пояснил представитель Кремля.

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Соловьев обозвал Познера "промокашкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьев решил заступиться за Никиту Михалкова после его слов о желании Билла Гейтса чипировать население планеты.

Журналист назвал Владимира Познера "долбаной промокашкой".

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михаликову.

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