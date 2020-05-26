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Источник Правда.Ру

Член Общественной палаты: пенсионеры нередко берут кредиты

Общество

Россиянам с низкой пенсией планируют дать новую льготу — рассрочку по платежам за кредиты, сумма которых не превышает одного миллиона рублей. Получить такую льготу смогут пенсионеры, размер пенсии которых не больше 24 тысяч рублей.

На что пенсионеры России берут кредиты, "Правда.Ру" спросила у члена Общественной палаты РФ, директора Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елены Тополевой-Солдуновой.

"Они их берут, потому что мы знаем, сколько рекламы есть по этому поводу. А у нас люди старшего возраста больше, например, телевизор смотрят. Поэтому покупки в кредит кажутся им часто соблазнительными, выгодными и они действительно их совершают. Поэтому, я думаю, что это (новая льгота — прим. ред.) может быть востребовано определенной категорией людей старшего возраста", — пояснила эксперт.

Она отметила, что несмотря на почтенный возраст, банки дают кредиты пенсионерам. Потому что многие из них задолго до этого начинают копить "на черный день". Часто на их счетах денег куда больше, чем у молодых россиян, живущих одним днем.

"У людей старшего возраста часто возникают проблемы из-за кредитов. Они поддаются на рекламу, приобретают что-то в кредит, через какое-то время понимают, что это вообще абсолютно непосильно для них, цена завышена, но уже никак не могут их этой истории выйти", — рассказала Тополева-Солдунова.

кредит льгота рассрока пенсионер елена тополева-солдунова

Путин сам примет решение о дате проведения парада Победы

Общество

Дату проведения парада Победы в России назначит лично президент страны Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал дождаться решения Путина.

"Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении", — пояснил представитель Кремля.

парад победы дмитрий песков владимир путин

Эксперт РАН оценил стоимость тестов на коронавирус

Общество

Тест на коронавирус будет востребован у миллиардов людей. Поэтому нет смысла завышать цены на него.

Об этом "Правде.Ру" сказал президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский.

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Российские снайперы научились сбивать вертолеты и беспилотники

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Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, в ходе учений на Дальнем Востоке разработали тактику противодействия вертолетам и беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

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Бывший министр энергетики скончался от COVID-19

Общество

Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.

Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.

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Член Общественной палаты: пенсионеры нередко берут кредиты
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