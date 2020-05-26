Член Общественной палаты: пенсионеры нередко берут кредиты

Россиянам с низкой пенсией планируют дать новую льготу — рассрочку по платежам за кредиты, сумма которых не превышает одного миллиона рублей. Получить такую льготу смогут пенсионеры, размер пенсии которых не больше 24 тысяч рублей.

На что пенсионеры России берут кредиты, "Правда.Ру" спросила у члена Общественной палаты РФ, директора Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елены Тополевой-Солдуновой.

"Они их берут, потому что мы знаем, сколько рекламы есть по этому поводу. А у нас люди старшего возраста больше, например, телевизор смотрят. Поэтому покупки в кредит кажутся им часто соблазнительными, выгодными и они действительно их совершают. Поэтому, я думаю, что это (новая льгота — прим. ред.) может быть востребовано определенной категорией людей старшего возраста", — пояснила эксперт.

Она отметила, что несмотря на почтенный возраст, банки дают кредиты пенсионерам. Потому что многие из них задолго до этого начинают копить "на черный день". Часто на их счетах денег куда больше, чем у молодых россиян, живущих одним днем.