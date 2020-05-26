Дату проведения парада Победы в России назначит лично президент страны Владимир Путин.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал дождаться решения Путина.
"Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении", — пояснил представитель Кремля.
Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.
Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы литературную премию назвали именем ее отца, который умер в 2018 году.
По её словам, отец был приверженцем секты и регулярно подвергал свою семью насилию.
"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т. д.", — написала дочь писателя в открытом письме.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Тест на коронавирус будет востребован у миллиардов людей. Поэтому нет смысла завышать цены на него.
Об этом "Правде.Ру" сказал президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.