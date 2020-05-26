Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы литературную премию назвали именем ее отца, который умер в 2018 году.

По её словам, отец был приверженцем секты и регулярно подвергал свою семью насилию.