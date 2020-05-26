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Источник Правда.Ру

Эксперт РАН оценил стоимость тестов на коронавирус

Общество

Тест на коронавирус будет востребован у миллиардов людей. Поэтому нет смысла завышать цены на него.

Об этом "Правде.Ру" сказал президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский.

"Фонд ОМС вправе устанавливать тариф с учетом тех вариантов, которые у него есть. Видимо, соответствующие предложения есть от того, кто делает этот тест. Либо это Роспотребназдор, либо какие-то другие организации. Поскольку речь идет о заведомо миллионах покупателей, только Москва планирует 6 миллионов тестов сделать, то умножьте 160 рублей на 6 миллионов — вам покажется не так уж и мало. Я так понимаю, что речь примерно идет о миллиарде", — объяснил эксперт.

Напомним, что Фонд ОМС определил стоимость теста на коронавирус. Его можно будет сделать в рамках программы обязательного медицинского страхования. Цена за штуку составит чуть больше 165 рублей. По данным Фонда, с 15 мая 2020 года в Москве тестирование прошли порядка 50 тысяч человек. Антитела к коронавирусу обнаружены у 12,5% из них.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

украина михаил саакашвили

Путин сам примет решение о дате проведения парада Победы

Общество

Дату проведения парада Победы в России назначит лично президент страны Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал дождаться решения Путина.

"Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении", — пояснил представитель Кремля.

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Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Общество

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы литературную премию назвали именем ее отца, который умер в 2018 году.

По её словам, отец был приверженцем секты и регулярно подвергал свою семью насилию.

"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т. д.", — написала дочь писателя в открытом письме.

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Бывший министр энергетики скончался от COVID-19

Общество

Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.

Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.

скончался коронавирус владимир лопухин
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