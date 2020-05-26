Эксперт РАН оценил стоимость тестов на коронавирус

Тест на коронавирус будет востребован у миллиардов людей. Поэтому нет смысла завышать цены на него.

Об этом "Правде.Ру" сказал президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН, член экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский.

"Фонд ОМС вправе устанавливать тариф с учетом тех вариантов, которые у него есть. Видимо, соответствующие предложения есть от того, кто делает этот тест. Либо это Роспотребназдор, либо какие-то другие организации. Поскольку речь идет о заведомо миллионах покупателей, только Москва планирует 6 миллионов тестов сделать, то умножьте 160 рублей на 6 миллионов — вам покажется не так уж и мало. Я так понимаю, что речь примерно идет о миллиарде", — объяснил эксперт.

Напомним, что Фонд ОМС определил стоимость теста на коронавирус. Его можно будет сделать в рамках программы обязательного медицинского страхования. Цена за штуку составит чуть больше 165 рублей. По данным Фонда, с 15 мая 2020 года в Москве тестирование прошли порядка 50 тысяч человек. Антитела к коронавирусу обнаружены у 12,5% из них.