Дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы литературную премию назвали именем ее отца, который умер в 2018 году.
По её словам, отец был приверженцем секты и регулярно подвергал свою семью насилию.
"Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т. д.", — написала дочь писателя в открытом письме.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Жителями России ситуация, сложившаяся в стране из-за коронавирусной пандемии, воспринимается примерно так, как некогда развал СССР.
Так считает профессор Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН.
В текущем году Пенсионный фонд России увеличит накопительные пенсии россиян на 9,13%.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
На прошлой неделе в России выросло число покупок. Рост отмечается по окончании режима строгой самоизоляции.
По сравнению с неделей 30 марта -11 мая, на прошлой неделе число оплат наличными и картами увеличилось на 19%. При этом средний чек остался на прежнем уровне — около 870 рублей. То есть россияне стали совершать больше мелких покупок.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.