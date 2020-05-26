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Источник Правда.Ру

Допугались: россияне перестали бояться коронавируса

Общество

Жителями России ситуация, сложившаяся в стране из-за коронавирусной пандемии, воспринимается, примерно так, как некогда развал СССР. 

Так считает профессор Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН.

«В настоящее время мы с коллегами проводим исследование того, как оценивают россияне события в стране в свете коронавирусной эпидемии. Один из вопросов - аналогия с какими событиями прошлого просматривается сегодня. Большинство наших респондентов говорят об ассоциациях именно с развалом Советского Союза», - говорит профессор.

Чем больше пугают, тем меньше у народа страха

Феноменом в сложившихся обстоятельствах Нестик назвал тот факт, что

  • нагнетание тревоги и страха пред коронавирусом сейчас уже приносит скорее вред, чем пользу.

Совет ученого - социолога

"Властям пора сменить "градус информирования": перестать пугать и показывать страшные картины,а начать давать россиянам как можно больше информации о том, как события могут развиваться в ближайшие - например - месяцы или в следующем году. Чтоб люди могли строить планы, опираясь на планы правительства и принимаемые им решения", - уверен профессор Нестик.

коронавирус тимофей нестик нагнетание страха

Международное железнодорожное сообщение восстановила Молдавия

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.

Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.

поезд автобус молдавия карантин снятие ограничений

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

мвд хабаровск финансовая пирамида

Экс-глава пензенского минздрава осужден за изнасилование

Общество

10 лет возглавлявший медицину Пензенской области Владимир Стрючков по приговору Сосновоборского райсуда отправится на три года и три месяца в колонию общего режима.

Такой срок назначен экс-министру за изнасилование, совершенное в апреле прошлого года.

Как следует из материалов дела, преступление Стрючков совершил в состоянии алкогольного опьянения, жертва — молодая женщина 1992 года рождения, которая была с ним ранее знакома.

"После оглашения приговора осужденный, который во время следствия находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда", — рассказала представительница Сосновоборского районного суда города Пензы.

По ее словам, Стрючков признан виновным по двум статьям УК:

  • "Изнасилование".
  • "Насильственные действия сексуального характера".

Приговор пока в законную силу не вступил в силу и может быть обжалован. В ходе заседания осужденный вину свою не признал.

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Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Общество

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а депутаты предлагают снизить возраст до 75 лет.

лдпр госдума доплата пенсионер законопроект никита масленников

Внутренний туризм в России начнет оживать с 1 июня

Общество

Правительство России готово начать снимать изоляционные ограничен, введенные из-за коронавируса: с 1 июня начнется поэтапное открытие туристического сезона.

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