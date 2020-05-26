Экс-глава пензенского минздрава осужден за изнасилование

10 лет возглавлявший медицину Пензенской области Владимир Стрючков по приговору Сосновоборского райсуда отправится на три года и три месяца в колонию общего режима.

Такой срок назначен экс-министру за изнасилование, совершенное в апреле прошлого года.

Как следует из материалов дела, преступление Стрючков совершил в состоянии алкогольного опьянения, жертва — молодая женщина 1992 года рождения, которая была с ним ранее знакома.

"После оглашения приговора осужденный, который во время следствия находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда", — рассказала представительница Сосновоборского районного суда города Пензы.

По ее словам, Стрючков признан виновным по двум статьям УК:

"Изнасилование".

"Насильственные действия сексуального характера".

Приговор пока в законную силу не вступил в силу и может быть обжалован. В ходе заседания осужденный вину свою не признал.