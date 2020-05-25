10 лет возглавлявший медицину Пензенской области Владимир Стрючков по приговору Сосновоборского райсуда отправится на три года и три месяца в колонию общего режима.
Такой срок назначен экс-министру за изнасилование, совершенное в апреле прошлого года.
Как следует из материалов дела, преступление Стрючков совершил в состоянии алкогольного опьянения, жертва — молодая женщина, 1992 года рождения, которая была с ним ранее знакома.
"После оглашения приговора осужденный, которое во время следствия находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда", — рассказала представительница Сосновоборского районного суда города Пензы.
По ее словам, Стрючков признан виновным по двум статьям УК:
Приговор пока в законную силу не вступил в силу, и может быть обжалован. В ходе заседания осужденный вину свою не признал.
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