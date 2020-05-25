Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов
Синоптик: прошедшая зима принесет еще немало сюрпризов
Правительство выделило на поддержку регионов 100 млрд рублей
Историк рассказал о погребальном обряде викингов
Востоковед: в Израиле начали реализацию плана Трампа
В Домодедове обнаружили сумки с частями тела мужчины
Деньги на мегапроект "Газпрома" предложили взять у россиян
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья
Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей
В Татарстане женщину отправили на принудительное лечение после убийства
Украине потребовалась помощь в борьбе с коронавирусом
Режим ЧС отменен в Японии
Три человека погибли при урагане в Свердловской области
Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
В Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами
Нарколог прокомментировал идею повысить возраст продажи алкоголя
В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских
МИД Китая: США подталкивают мир к новой холодной войне
Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ
Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы
Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?
В Печенгском районе создадут новый природный заказник
Купить ювелирные изделия в России станет проще
Серийного автовора задержали в Новгородской области
Телеведущий Гордон обнаружил, что заболел COVID-19 прямо на съемках
На следующей неделе в России начнут снимать ограничения с туризма
Попова: коронавирус не планирует уходить
В Челябинске при строительстве ледового дворца украли почти 60 млн
Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин
Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус
В Архангельске обсудили вопросы развития туризма
Трамп раскритиковал СМИ за публикацию материала о его игре в гольф
Большинство россиян проведут отпуск дома или на даче
В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде
Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
В Волгограде закрыли цех, где тоннами перерабатывали браконьерскую рыбу
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе"
Ибрагимович может пропустить концовку сезона из-за травмы
Гоген Солнцев сделал из своей пожилой супруги клоуна
"Не надо": Лещенко ответил Пригожину
С июня КПП в Донбассе перейдут на летний режим работы
Глава красноярского Минздрава заболел коронавирусом
Суд арестовал мужчину, который захватил отделение Альфа-банка
У Погребняка развилась двусторонняя пневмония
В Ингушетии после пандемии ждут до 50 тыс. российских туристов
У писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь
В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино
Владелец "Спартака" Федун вылечился от коронавируса
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
В Швеции появилась первая сеть 5G
В Санкт-Петербурге День города пройдет без салюта
Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"
"Охотник за успехом": пошаговое руководство, как достичь своей цели
Илон Маск решил изменить странное имя сына
Австрийский канцлер прокомментировал задержание президента в кафе
Источник Правда.Ру

Экс-глава пензенского минздрава осужден за изнасилование

Общество

10 лет возглавлявший медицину Пензенской области Владимир Стрючков по приговору Сосновоборского райсуда отправится на три года и три месяца в колонию общего режима.

Такой срок назначен экс-министру за изнасилование, совершенное в апреле прошлого года.

Как следует из материалов дела, преступление Стрючков совершил в состоянии алкогольного опьянения, жертва — молодая женщина, 1992 года рождения, которая была с ним ранее знакома.

"После оглашения приговора осужденный, которое во время следствия находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда", — рассказала представительница Сосновоборского районного суда города Пензы.

По ее словам, Стрючков признан виновным по двум статьям УК:

  • "Изнасилование",
  • "Насильственные действия сексуального характера".

Приговор пока в законную силу не вступил в силу, и может быть обжалован. В ходе заседания осужденный вину свою не признал.

суд изнасилование бывший министр владимир стрючков пензенская область

Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС

Общество

В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

артем кирьянов рост тарифов жкх повышение тарифов жкх

ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания

Мир

Возглавляемое Файезом Сарраджем Правительство национального согласия Ливии выпустило очередной фейк о присутствии в стране иностранных военных. На этот раз поступает информация о том, что иностранцы в данный момент массово улетают из Ливии.

ливия турция пнс ливии чвк вагнер файез сарадж фейковые новости

Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Общество

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а депутаты предлагают снизить возраст до 75 лет.

лдпр госдума доплата пенсионер законопроект никита масленников

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

израиль палестина борис долгов

Попова: Масочный режим будет действовать в течение 1-2 месяцев

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.

"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.

маски анна попова коронавирус масочный режим роспотребнадзор
Последние материалы
Фельдшер "скорой": медики рискуют жизнью, но сами не защищены
ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания
Американское "воздушное такси" внедрят военные?
Как преодолеть сонливость: советы врача
Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Полуфабрикаты: какие бывают, в чем польза и опасность
Самые нетривиальные идеи для свадебного путешествия
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Новости Украины
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
СМИ: в Армении ведется тестирование энтомологического оружия
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
В Европе газ стал дешевле, чем в России
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
В Европе газ стал дешевле, чем в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ