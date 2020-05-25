Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС

В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

"Я уже говорил о том, что позиция Федеральной антимонопольной службы вообще очень странная, не основанная на фактах. Непрофессионализм службы, которая должна надзирать за тарифами, конечно, удручает. Откуда были взяты цифры в два раза? Просто с потолка. Удручает позиция службы, которая призвана курировать тарифообразование, но при этом совершенно себе не представляет ни процессы, ни предмет контроля. Иначе как популистским заявлением это не назвать, несмотря на то, что оно было сделано достаточно давно, отголоски до сих пор живут и возбуждают очень нездоровые настроения в обществе, в том числе среди всех плательщиков коммунальных услуг. Надо жестко обозначить, что позиция Федеральной антимонопольной службы не отражает не только позицию правительства Российской Федерации, но и реальное состояние дел", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье на три месяца заморозят цены на услуги ЖКХ.