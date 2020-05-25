В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.
"Я уже говорил о том, что позиция Федеральной антимонопольной службы вообще очень странная, не основанная на фактах. Непрофессионализм службы, которая должна надзирать за тарифами, конечно, удручает. Откуда были взяты цифры в два раза? Просто с потолка. Удручает позиция службы, которая призвана курировать тарифообразование, но при этом совершенно себе не представляет ни процессы, ни предмет контроля. Иначе как популистским заявлением это не назвать, несмотря на то, что оно было сделано достаточно давно, отголоски до сих пор живут и возбуждают очень нездоровые настроения в обществе, в том числе среди всех плательщиков коммунальных услуг.
Надо жестко обозначить, что позиция Федеральной антимонопольной службы не отражает не только позицию правительства Российской Федерации, но и реальное состояние дел", — заключил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье на три месяца заморозят цены на услуги ЖКХ.
Через портал "Госуслуги" и сайт Пенсионного фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.
Совет Федерации предложил правительству повысить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года. О том, поможет ли это изменить ситуацию с алкогольной зависимостью среди молодежи, рассказал врач-нарколог Игорь Лазарев.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.
"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.