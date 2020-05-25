Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.
"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.
По словам главы ведомства, жителям России еще в течение длительного времени нужно будет соблюдать требования, введенные из-за коронавируса. Также она отметила, что россиянам нужно привыкнуть к новым условиям жизни.
"Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом", — отметила Попова.
В настоящее время обязательный масочный режим действует во многих регионах России. Так, в Москве штраф за нахождение в общественном транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в публичных местах — 4 тыс. рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масочно-перчаточный режим множит протестные настроения.
Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.
В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.
По словам Шувалова, у людей будет мотивации вкладывать в Усть-Лугу, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.
Следственным отделом по городу Домодедово СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках найдены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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