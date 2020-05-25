Попова: Масочный режим придется соблюдать в ближайшие один-два месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.

"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.

По словам главы ведомства, жителям России еще в течение длительного времени нужно будет соблюдать требования, введенные из-за коронавируса. Также она отметила, что россиянам нужно привыкнуть к новым условиям жизни.

"Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом", — отметила Попова.

В настоящее время обязательный масочный режим действует во многих регионах России. Так, в Москве штраф за нахождение в общественном транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в публичных местах — 4 тыс. рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что масочно-перчаточный режим множит протестные настроения.