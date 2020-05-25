Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Выплачивать ее начнут 1 июня.
"Более 10,6 миллиона заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми от 3 до 16 лет через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. В общей сложности заявления уже поданы на 14,5 миллиона детей", — говорится в сообщении пресс-служба Пенсионного фонда.
Подать заявление можно до 1 октября. Пособие составляет 10 тысяч рублей.
Также на госуслугах начался прием заявлений на пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На каждого ребенка родители получат в среднем 5500 рублей. Получить пособие могут семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В такой семьи доход на каждого ее члена не должен превышать размера прожиточного минимума.
Кроме того, депутаты Госдумы поддержали законопроект об увеличении пособия на детей. Раньше оно составляло 3375 рублей, теперь — 6752 рубля.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.
Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.
Многие страны начинают открывать свои границы для иностранцев. Россиянам же рекомендуют пока оставаться на родине. Предостережение высказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Совет Федерации предложил правительству повысить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года. О том, поможет ли это изменить ситуацию с алкогольной зависимостью среди молодежи, рассказал врач-нарколог Игорь Лазарев.
В следственным отделом по городу Домодедово СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках обнаружены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Большинство россиян, говоря о планах на отпуск, собираются провести его дома. Таковы результаты социологического опроса, который провел ВЦИОМ. Домашний отпуск ожидает 61% опрошенных. 31% респондентов проведут его на даче. Если же говорить о желаниях, то россияне предпочли бы небольшое путешествие. В другой город отдохнуть мечтают поехать 11%, провести пару недель на черноморском побережье Кавказа желают 6%, а 5% — в Крыму.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.