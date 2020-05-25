Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс рублей

Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Выплачивать ее начнут 1 июня.

"Более 10,6 миллиона заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми от 3 до 16 лет через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. В общей сложности заявления уже поданы на 14,5 миллиона детей", — говорится в сообщении пресс-служба Пенсионного фонда.

Подать заявление можно до 1 октября. Пособие составляет 10 тысяч рублей.

Также на госуслугах начался прием заявлений на пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На каждого ребенка родители получат в среднем 5500 рублей. Получить пособие могут семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В такой семьи доход на каждого ее члена не должен превышать размера прожиточного минимума.

Кроме того, депутаты Госдумы поддержали законопроект об увеличении пособия на детей. Раньше оно составляло 3375 рублей, теперь — 6752 рубля.