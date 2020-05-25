Совет Федерации предложил правительству повысить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года. О том, поможет ли это изменить ситуацию с алкогольной зависимостью среди молодежи, рассказал врач-нарколог Игорь Лазарев.

"Вопрос, конечно, сложный. В целом Минздрав двигается в сторону ограничения продажи алкоголя. Вот сейчас ввели запрет на открытие магазинов по продаже алкоголя в жилых домах, ограничили ночные продажи и так далее. Но все запреты должны быть продуманными, потому что когда происходит полный запрет типа сухого закона, бывают трагичные ситуации в связи с различными суррогатами и прочим. С точки зрения ограничений эта мера разумная.

Вопрос в том, что это все должно проводиться с умом. Не так, чтобы молодежь из-за запретов начала употреблять какой-то контрафактный алкоголь, как на выпускных проносится это все. Все меры, которые ограничивают употребление алкоголя, на мой взгляд, логичны и нормальны.