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Источник Правда.Ру

Нарколог прокомментировал идею повысить возраст продажи алкоголя

Общество

Совет Федерации предложил правительству повысить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкоголь, с 18 лет до 21 года. О том, поможет ли это изменить ситуацию с алкогольной зависимостью среди молодежи, рассказал врач-нарколог Игорь Лазарев.

"Вопрос, конечно, сложный. В целом Минздрав двигается в сторону ограничения продажи алкоголя. Вот сейчас ввели запрет на открытие магазинов по продаже алкоголя в жилых домах, ограничили ночные продажи и так далее. Но все запреты должны быть продуманными, потому что когда происходит полный запрет типа сухого закона, бывают трагичные ситуации в связи с различными суррогатами и прочим. С точки зрения ограничений эта мера разумная.

Вопрос в том, что это все должно проводиться с умом. Не так, чтобы молодежь из-за запретов начала употреблять какой-то контрафактный алкоголь, как на выпускных проносится это все. Все меры, которые ограничивают употребление алкоголя, на мой взгляд, логичны и нормальны.

совфед продажа минздрав рф игорь лазарев алкогольные напитки алкогольная зависимость

Больше 20 тысяч человек записались в столичные МФЦ за два дня

Общество

Получить документы и другие услуги в многофункциональных центрах Москвы в ближайшие дни намерены свыше 20 тысяч человек. Столько заявок специалисты МФЦ приняли за два дня.

мфц москва многофункциональный центр

Мишустин предостерегает россиян от поездок за границу

Общество

Многие страны начинают открывать свои границы для иностранцев. Россиянам же рекомендуют пока оставаться на родине. Предостережение высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

заграница михаил мишустин

МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"

Мир

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.

ван и пхеньян мид китая китай и сша ядерное разоружение

В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских

Происшествия

Инцидент произошел в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен". Пострадали двое сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

дтп полиция северная осетия

Большинство россиян проведут отпуск дома или на даче

Общество

Большинство россиян, говоря о планах на отпуск, собираются провести его дома. Таковы результаты социологического опроса, который провел ВЦИОМ. Домашний отпуск ожидает 61% опрошенных. 31% респондентов проведут его на даче. Если же говорить о желаниях, то россияне предпочли бы небольшое путешествие. В другой город отдохнуть мечтают поехать 11%, провести пару недель на черноморском побережье Кавказа желают 6%, а 5% — в Крыму.

опрос вциом отпуск
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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