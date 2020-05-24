Уфимский аэропорт сообщил о том, что дождался прилета россиян из индийского штата Гоа. На борту более сорока человек.
"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс U6-3618 авиакомпании "Уральские авиалинии", которым в Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир. Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства региона были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", — заявили в уфимском аэропорту.
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