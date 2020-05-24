Представитель Минсвязи РФ сообщил о том, что из Сеула 2 июня будет совершен вывозной рейс. На самолет могут попасть жители всех регионов России.
"На рейс Сеул — Владивосток — Москва, который вылетает 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняется), смогут попасть все граждане России", — написал представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Сеул — РФ".
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